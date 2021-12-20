Войти
Интерфакс-АВН

Специалисты приступят к оценке ущерба корвету "Проворный" после окончательной ликвидации пожара - источник

189
0
0
Пожар на корвете «Проворный»
Пожар на корвете «Проворный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Пока непонятен объем ущерба корвету "Проворный", на котором поздно вечером в пятницу удалось локализовать пожар, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Это еще предстоит выяснить. После того, как пожарные завершат свою часть работ, на корабль должны попасть специалисты и провести все расчеты", - сказал он.

Оперативные службы сообщили, что в 22:49 мск пятницы удалось локализовать пожар на строящемся на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге корвете "Проворный".

МЧС сообщило, что при тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение.

Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с инцидентом проверку.

Причиной пожара на корвете могло стать нарушение техники безопасности, говорится в репортаже телеканала "Россия-24" (ВГТРК). Телеканал показал клубы черного дыма над судостроительным заводом "Северная верфь" из-за горящего корабля. "Пожар начался около семи вечера и дым от него было видно практически с любой точки юга Петербурга", - говорится в репортаже "России-24" с места события.

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" сообщила, что для выяснения всех обстоятельств возгорания на корвете проекта 20385 создается комиссия.

На строящемся корвете "Проворный" нет вооружения, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник.

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" также для Тихоокеанского флота.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В прошлогоднем отчете "Северной верфи" говорится, что предприятие потратило 116,5 млн рублей на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В отчете также говорится, что срок спуска на воду корвета "Проворный" отложили в связи с несколькими факторам, в том числе "переносом срока сдачи корабля государственным заказчиком на 2022 год".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Гремящий
Проворный
Циркон-С 3М22
Компании
МЧС
ОСК
Северная верфь
Проекты
20385
ГЗЛА
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
20.12.2021
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
20.12.2021
Более суток потребовалось на полную ликвидацию пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
03.12.2019
Путин заявил о необходимости усилить боевой потенциал ВМФ РФ гиперзвуковыми "Цирконами"
03.12.2019
Путин: в ближайшие годы ВМФ будет получать фрегаты и подлодки, адаптированные под гиперзвуковые ракеты "Циркон"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия