Войти
Военно-промышленный курьер

Информация к размышлению – новый канцлер Германии Олаф Шольц и Россия

287
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Приведя свою партию к победе на выборах в бундестаг, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ.

Для затравки - Шольц стал вторым канцлером в истории Германии, который на присяге не упомянул Бога. После принесения присяги начал свой первый зарубежный вояж по «традиционному «инаугурационному» маршруту» Париж - Брюссель – Варшава.

Олаф Шольц всегда активно выступал за прямой диалог с Россией. Политик поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2». Он даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций против Москвы.

Шольц убежден, что Евросоюз должен последовать примеру главы США Джо Байдена, который в июне провел переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Женеве.

Политик призывает провести аналогичную встречу с российским президентом для поиска путей устранения взаимных разногласий.

«Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский союз и Россия», - заявил Шольц.

СМИ также отмечают, что Шольц не поддерживает идею вступления Украины в НАТО и ЕС, а также Олаф Шольц выступает категорически против поставок оружия Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.06.2021
Запад определяется, кого он больше не любит: Россию или Китай?
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
10.02.2020
Evrensel (Турция): план по окружению России с запада работает
30.11.2018
Wirtualna Polska (Польша): что если целью России станет Польша?
19.11.2018
США берут Европу в заложники
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия