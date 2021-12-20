Информация к размышлению – новый канцлер Германии Олаф Шольц и Россия

Приведя свою партию к победе на выборах в бундестаг, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ.

Для затравки - Шольц стал вторым канцлером в истории Германии, который на присяге не упомянул Бога. После принесения присяги начал свой первый зарубежный вояж по «традиционному «инаугурационному» маршруту» Париж - Брюссель – Варшава.

Олаф Шольц всегда активно выступал за прямой диалог с Россией. Политик поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2». Он даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций против Москвы.

Шольц убежден, что Евросоюз должен последовать примеру главы США Джо Байдена, который в июне провел переговоры с лидером России Владимиром Путиным в Женеве.

Политик призывает провести аналогичную встречу с российским президентом для поиска путей устранения взаимных разногласий.

«Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский союз и Россия», - заявил Шольц.

СМИ также отмечают, что Шольц не поддерживает идею вступления Украины в НАТО и ЕС, а также Олаф Шольц выступает категорически против поставок оружия Украине.