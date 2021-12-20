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Интерфакс-АВН

США готовы на диалог с РФ на площадках НАТО, ОБСЕ - Нуланд

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Виктория Нуланд
Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.
Источник изображения: AP

Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - США открыты для обсуждения вопросов с РФ на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ, заявила в пятницу журналистам в ходе онлайн-мероприятия замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет", - приводят ее слова западные СМИ.

По ее словам, "ставки колоссальны", и под вопросом могут оказаться "суверенитет и территориальная целостность страны", право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе.

При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулировании ситуации на Украине в рамках нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон "был бы счастлив их поддержать".

В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении на Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.

Она напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется "быстрым и глубоким".

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ОБСЕ
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