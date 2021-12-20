Россия пересмотрит предложение о моратории на размещение РСМД в случае появления таких ракет США в Азии - Рябков

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Появление американских ракет средней и меньшей дальности в Азии приведет к пересмотру российского предложения о моратории на размещение таких средств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть ситуация с нашим давним предложением, которое выдвинул президент Путин (и мы сейчас в наших проектах к нему вернулись) о взаимном отказе от размещения ударных средств средней и меньшей дальности. У нас действует мораторий в этой сфере, и он будет действовать, пока где бы то ни было в мире не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Рябков на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Россия предлагала и не убирает со стола схемы того, как начать движение по этому пути в Европе, хотя они в более общем виде сформулированы в проектах договоров.

"То же самое относится и к Азии. То направление, где, я думаю, стоит вспомнить контекст и предупредить, что появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам бы это ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого моратория", - добавил замглавы МИД РФ.