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Интерфакс-АВН

Россия пересмотрит предложение о моратории на размещение РСМД в случае появления таких ракет США в Азии - Рябков

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Появление американских ракет средней и меньшей дальности в Азии приведет к пересмотру российского предложения о моратории на размещение таких средств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть ситуация с нашим давним предложением, которое выдвинул президент Путин (и мы сейчас в наших проектах к нему вернулись) о взаимном отказе от размещения ударных средств средней и меньшей дальности. У нас действует мораторий в этой сфере, и он будет действовать, пока где бы то ни было в мире не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Рябков на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Россия предлагала и не убирает со стола схемы того, как начать движение по этому пути в Европе, хотя они в более общем виде сформулированы в проектах договоров.

"То же самое относится и к Азии. То направление, где, я думаю, стоит вспомнить контекст и предупредить, что появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам бы это ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого моратория", - добавил замглавы МИД РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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