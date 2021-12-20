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Финские ракеты с американской начинкой Jassm - угроза для Ленобласти

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Источник изображения: vpk-news.ru

Боевой радиус малозаметного истребителя F-35, выбранного Финляндией, - приблизительно 1200 километров. Эти «электронные монстры» больше похожи на ракетную установку, нежели на орудие воздушного боя.

Они способны нанести серьезный урон, как только поднимаются в воздух. 

Финляндия около года имеет в пользовании американские крылатые ракеты Jassm, дальность полета которых — по меньшей мере, 370 километров, пишет финская газета Helsingin sanomat.

Кроме Финляндии и США, такие ракеты используют только Австралия и Польша. Своими боеголовками ракеты Jassm способны поражать бункеры и танки и способны достичь объектов на Кольском полуострове и в Ленобласти. Это два из трех основных пунктов сосредоточения российского вооружения.

Третий пункт - Московская область.

США заранее позаботились о том, чтобы Финляндии можно было продать такое вооружение. В октябре прошлого года Пентагон предоставил Конгрессу США разрешения на продажу Финляндии 64 истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Польша
Россия
США
Финляндия
Продукция
F-35
JASSM
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