Войти
Известия.ru

В США бывший работник Пентагона арестован за подозрение в шпионаже

259
0
0

Минюст США заявил о попытке шпионажа в пользу России. Арестован бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу. Задержанному в США мужчине 63 года, он 40 лет имел доступ к секретам, передает телеканал «Известия». Речь идет о закрытой информации в сфере аэрокосмических технологий. ФБР не заявляет, что Джейн Роу как-либо контактировал с Россией. Мужчина сам вышел на связь с агентом, которого считал русским. Теперь арестованному может грозить пожизненный срок заключения.

Минюст США заявил о попытке шпионажа в пользу России. Арестован бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу. Задержанному в США мужчине 63 года, он 40 лет имел доступ к секретам, передает телеканал «Известия». Речь идет о закрытой информации в сфере аэрокосмических технологий. ФБР не заявляет, что Джейн Роу как-либо контактировал с Россией. Мужчина сам вышел на связь с агентом, которого считал русским. Теперь арестованному может грозить пожизненный срок заключения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
24.10.2016
У российских десантников появился свой skype
06.04.2016
Авиационной группе высшего пилотажа «Русские Витязи» исполняется 25 лет
09.12.2015
Чтобы не отстать в гонке технологий
24.08.2012
Попасть в пятерку
16.03.2012
"Час икс" для Тегерана наступит летом
27.09.2011
Стрелять стали меньше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия