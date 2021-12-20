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Интерфакс-АВН

Возобновление полетов европейцев на "Союзах" зависит от позиции NASA - "Роскосмос"

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«Союз МС»
«Союз МС».
Источник изображения: wikipedia

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение о возобновлении полетов европейских астронавтов на российских кораблях "Союз" в рамках перекрестной программы будет принимать американская сторона, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Это как американцы решат", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возобновлении полетов европейских астронавтов на "Союзах".

5 ноября глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель сообщил, что европейские астронавты могут вновь начать летать в космос на российских кораблях после заключения соглашения о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и NASA.

В августе 2019 года Пишель заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах".

Глава агентства Ян Вернер объяснил это особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал Вернер "Интерфаксу".

Он также сообщил, что агентство проведет переговоры с "Роскосмосом" о заключении прямого двустороннего соглашения о полетах европейских астронавтов на российских космических кораблях.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после встречи с Вернером на авиасалоне МАКС-2019 сообщил о подготовке подобного соглашения.

В июне того года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что достичь прямого соглашения пока не удалось.

17 ноября Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

15 декабря Рогозин в интервью "Интерфаксу" заявил, что новый полет в рамках перекрестной программы с NASA запланирован на осень 2022 года.

8 декабря Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

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