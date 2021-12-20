Сроки возобновления полетов астронавтов NASA на "Союзах" пока не определены - Роскосмос

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Роскосмос и NASA пока не пришли к окончательным договоренностям по дате возобновления полетов американских астронавтов на "Союзах" в рамках перекрестной программы, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока не знаем, пока нет договорённости окончательной", - сказал Крикалев.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что первый полет российского космонавта на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов состоится осенью 2022 года.

8 декабря Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрёстных полётов и дальнейшее сотрудничество по МКС. По его словам, визит главы NASA Билла Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года.

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрёстных полётах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.

17 ноября Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

17 ноября начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, что ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

В апреле Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.