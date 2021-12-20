Юрий Слюсарь: кадровый вопрос – один из ключевых для авиастроения

ЦАМТО, 17 декабря. Привлечение достаточного количества квалифицированных кадров и необходимость повышения уровня мотивации инженеров и рабочих в авиастроении – один из самых важных вопросов, который необходимо решить для развития отрасли.

Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), вице-президент Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь, выступая 15 декабря в Государственной Думе на совместном заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, Комитета по авиационной промышленности и Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров Союза машиностроителей России.

"В последнее время нам приходилось отвечать на различные вызовы. Мы боролись за заказы, за повышение финансовой устойчивости, работали в условиях санкционного давления, а затем пандемии. Сейчас налицо еще один серьезный вызов – существенные изменения на рынке труда", – сказал Юрий Слюсарь. Он считает, что кадровый вопрос будет нарастать и не исключает, что без адекватного ответа он может стать препятствием для стабильного развития отрасли. "Ситуация непростая и требует нашей реакции", – подчеркнул гендиректор ОАК.

Он отметил, что вопрос не только в количественных, но и в качественных изменениях кадрового состава: "Допустим, двести человек ушло с предприятия, другие двести человек поступили на работу. Но какие люди ушли и какие пришли – это ведь тоже очень важно".

Юрий Слюсарь обратил внимания собравшихся, что кадровый вопрос обостряется на фоне роста объемов производства по всем направлениям авиастроения – военной, транспортной, стратегической, специальной и гражданской авиации.

На заседании ряд выступавших отметили, что серьезным фактором, ограничивающим возможности для повышения уровня оплаты труда работников предприятий, является действующая система ценообразования по государственным контрактам, которые преобладают в портфеле заказов предприятий ОПК.

Директор по персоналу ОАК Любава Шепелева в развернутом докладе членам экспертного совета обозначила основные вызовы рынка труда в регионах работы корпорации и рассказала о шагах, предпринимаемых для привлечения и удержания персонала.

Так, предприятия корпорации по-прежнему сталкиваются с эффектом "демографической ямы" 1990-2000-х годов, в ряде регионов страны это особенно заметно. Кроме того, существует заметная тенденция к перетоку населения между регионами, что также существенно влияет на ситуацию с обеспеченностью кадрами в регионах присутствия предприятий корпорации.

Наряду с этим, возрастает конкуренция за персонал с другими отраслями экономики, включая те, с которыми ОПК ранее в такой степени соперничать за кадры не приходилось – с горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленностью, строительными предприятиями, с торговлей, логистикой и предприятиями сферы услуг. В ряде этих секторов рост зарплат достиг двузначных значений в процентных пунктах. Не в последнюю очередь это связано с закрытыми для трудовых мигрантов границами.

Л.Шепелева привела данные о трендах на рынке труда, согласно которым повысилась трудовая мобильность людей, при этом ведущее значение для кандидатов имеет уровень оплаты труда и финансовая стабильность работодателя.

Важный фактор изменений – вошедшая в норму для ряда профессий возможность удаленной работы, что предприятиям ОПК обеспечить значительно сложнее в силу специфики производства. Особого внимания требует лавинообразный рост спроса на специалистов по ИТ.

"В этих условиях мы постоянно работаем над совершенствованием нашей кадровой стратегии, сосредоточив основные усилия на таких приоритетах как повышение оплаты труда, расширение соцпакета, комфортность рабочего пространства, обучение и развитие персонала, повышение вовлеченности и развитие корпоративной культуры", – сказала Л.Шепелева.

В частности, директор по персоналу сообщила, что для большинства предприятий ОАК стоит задача в 2022 году по показателю средней зарплаты превысить на 10% уровень средней зарплаты тех городов, где работают эти предприятия.

"Еще одна задача – увеличить конкурентоспособность нашего соцпакета, включая реализацию эффективных программ ДМС на всех наших предприятиях, расширение жилищных программ, оплату проезда, компенсации по оплате питания, детских садов, санаторно-курортного лечения и другие меры", – сообщила директор по персоналу ОАК.

Она также рассказала о планах по улучшению рабочей среды на производственных площадках, в том числе предстоящее утверждение единого стандарта социально-бытовых условий предприятий. ОАК планирует повышать вовлеченность персонала, в том числе, за счет поддержки инициатив работников, развития командного взаимодействия и расширения системы обучения.

Л.Шепелева отметила, что будет продолжена работа и по тем направлениям, где в ОАК уже достигнуты определенные успехи – профориентация школьников и молодежи, целевой набор и другие формы сотрудничества с профильными средними и высшими учебными заведениями.

На экспертном совете, прошедшем под руководством председателя Комитета ГД РФ по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, также выступили председатель Комитета по развитию фундаментальной науки и подготовки кадров, член Бюро СоюзМаш, ректор МАИ академик РАН Михаил Погосян, первый заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, представители Счетной палаты РФ, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, а также депутаты, члены Комитета по промышленности и торговли и другие парламентарии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".