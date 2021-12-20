"Они — военные преступники". Что элитный спецназ США устроил в Сирии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Систематическое вранье командованию, сотни убитых гражданских и полная безнаказанность — элитный спецназ армии США "Дельта" угодил в крупный скандал. По информации The New York Times, бойцы подразделения входили в засекреченную группу Talon Anvil, которая c 2014-го по 2019-й наводила ударные беспилотники на цели в Сирии. Формально боролись с ИГ*. Но чаще жертвами становились мирные жители. О том, что творили американцы на Ближнем Востоке, — в материале РИА Новости.

Неуставной вид

Шорты, футболки, сандалии, неуставные бороды, обращение друг к другу исключительно по именам — спецназовское прошлое бойцов выдавала только выправка. Их поле боя — не окопы и руины городов, а секретные квартиры-штабы в иракском Эрбиле и северных районах Сирии. Специалисты Talon Anvil в поисках боевиков ИГ* принимали и анализировали огромный массив информации от союзных войск, изучали данные радиоперехвата и спутниковой разведки. Как только цель обнаруживали, на нее наводили один или несколько ударных БПЛА Predator и Reaper. Работали круглосуточно: в три смены. Численность группы — не более 20 человек.

По самым скромным подсчетам, за пять лет спецназовцы обрушили на противника 112 тысяч ракет и бомб. Группу сформировали в 2014-м после вмешательства США в сирийскую гражданскую войну в ходе операции "Непоколебимая решимость". Сначала бойцы Talon Anvil жестко подчинялись армейскому командованию и согласовывали каждый авиаудар. Это их сковывало, и эффективность дронов была посредственной: в 74 процентах вылетов БПЛА возвращались на базу с полным боекомплектом.

Генерал Стивен Таунсенд, возглавивший операцию в 2016-м, разрешил командирам Talon Anvil самостоятельно принимать решение об ударе. Те, в свою очередь, делегировали это право еще ниже — старшим дежурных смен. В итоге делать непростой выбор "бить или не бить" доверили сержантам первого класса и мастер-сержантам.

Бойцы спецназа Navy SEAL (США) Источник изображения: © Фото : Public Domain

Источники NYT сообщают, что далеко не всем в Пентагоне это пришлось по душе. Действительно, одно дело, когда приказ на боевое применение дрона отдает офицер с соответствующим опытом и полной картиной происходящего на местности, другое — спецназовец, привыкший сначала стрелять, а потом задавать вопросы.

"Оборонительный" удар

Опасения Пентагона подтвердились очень скоро. Спецназовцы, получив карт-бланш, уже не сдерживали себя: удары наносили часто и регулярно. При этом пренебрегали требованиями безопасности, не всегда тщательно проверяли данные разведки о колоннах, заминированных машинах и командных центрах боевиков. Результат — массовые жертвы среди гражданских. Американцы признают: с 2016-го по 2019-й в Сирии от авиаударов погибло в десять раз больше мирных жителей, чем за тот же период в Афганистане.

Группа откровенно игнорировала правила защиты местного населения. Согласно регламенту, наступательная воздушная атака возможна, только когда разведка убедится: в зоне поражения нет гражданских. Дрону приходится по несколько часов кружить в небе, пока оператор не удостоверится на 100 процентов, что цель — террорист. Зато оборонительный удар особых согласований не требует и наносят его в кратчайшее время. Спецназовцы быстро сориентировались: с 2017-го дроны применяли исключительно для "самообороны", даже если объект находился в десятках километров от союзных войск.

Размах, с которым бомбили кого ни попадя, обеспокоил даже ЦРУ. Высокопоставленные разведчики не раз указывали командованию на сомнительную тактику Talon Anvil. Однако руководство воздушных операций не реагировало.

Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии Источник изображения: © AP Photo

"Группа действовала с большой эффективностью, и на "сопутствующий ущерб" в Пентагоне предпочли закрыть глаза", — отметил источник NYT.

Доказательная база

Примеров гибели мирных жителей от действий Talon Anvil — десятки. Так, в 2016-м дрон навели на троих мужчин, работавших в оливковой роще неподалеку от Манбиджа. В руках были брезентовые мешки, никакого оружия. Тем не менее оператор счел их угрозой и приказал уничтожить. В марте 2017-го американские БПЛА разбомбили переправу через Евфрат, по которой мирные жители бежали из осажденной Ракки. Погибли не менее 30 человек.

А в 2018-м Talon Anvil нанесла ракетно-бомбовый удар по зданию в фермерском городке Аль-Карама, где якобы скрывались главари боевиков. Точно локализовать нужный дом долго не удавалось. И спецназовцы решили бить наугад. Естественно, бомба упала не туда: погибли 23 гражданских, включая женщин и детей, еще 30 получили ранения. Об этом стало известно только сейчас.

Важно, что вся доказательная база, необходимая для привлечения виновных к ответственности, еще долгие годы будет храниться на серверах Пентагона под грифом "совершенно секретно". И разбираться в гибели мирных жителей американское руководство если и соберется, то очень нескоро.

Более того, специалисты Talon Anvil предусмотрительно подстелили себе соломки: источник NYT утверждает, что многие видеозаписи зафиксировали, как операторы БПЛА специально отводили камеры дронов от целей перед запуском ракет.

Сирийский "Дрезден"

Звездным часом Talon Anvil стала осада "столицы" ИГ*. По наводке оперативников американские самолеты бомбили Ракку с 6 июня по 17 октября 2017-го. Наконец коалиция, возглавляемая США, официально сообщила о взятии города. Об интенсивности и неизбирательности бомбежек можно судить по репортажам российских военкоров, проникших в Ракку незадолго до ее освобождения: бомбы взрывались прямо посреди жилых кварталов. Американцы не стеснялись применять даже боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями.

Город Ракка, Сирия. 19 октября 2017 года Источник изображения: © AP Photo / Gabriel Chaim

После месяцев бомбардировок Ракка превратилась в руины. Официальный представитель ООН в Сирии Ян Эгеланн в апреле 2018-го признал: там намного более серьезные разрушения, чем в освобожденных сирийскими правительственными войсками при содействии российских ВКС Алеппо и Хомсе. По информации миссии ООН, 70 процентов зданий повреждены или уничтожены.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сравнил это с бомбардировкой Дрездена англо-американскими воздушными армадами в 1945-м. Ситуацию усугубляет и то, что гуманитарным организациям трудно действовать в городе: многие районы по-прежнему лежат в руинах, некоторые улицы заминированы. Точное число жертв подсчитать до сих пор невозможно.

Впрочем, вряд ли американцы этим озабочены. На неделе сообщили результаты расследования удара БПЛА по гражданской машине в Кабуле 29 августа: в трагедии никто не виноват. А тогда, напомним, погибли десять человек. Военные утверждали, что целью был террорист. На самом деле в автомобиле находились гражданские с детьми. Однако Пентагон традиционно решил не брать на себя ответственность за "сопутствующий ущерб".

*Запрещенная в России террористическая организация.