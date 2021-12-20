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Вестник Мордовии

Одна из лучших в мире – разведывательная БРМ-3К "Рысь", которой не повезло

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Источник изображения: Фото: Д. Передриенко (Отвага2004)

Боевая разведывательная машина БРМ-3К "Рысь", на момент принятия на вооружение, многими военными специалистами и экспертами была признана одной из лучших в мире в своем классе. оснащена современнейшим оборудованием.

Было это уже в далеком 1995 году. Предполагалось, что эта техника заменит в войсках служившиеся еще с 1973 года БРМ-1К, созданные на базе боевых машин пехоты БМП-1.

В распоряжении экипажа из 6 человек было совершенное на то время оборудование, например тепловизор с дальностью видения до 3000 м.

Имелась также радиолокационная станция с максимальной дистанцией обнаружения - 12000, в том числе танк засекается на расстоянии 10000 м, а пехота - 4000 м.

Находящаяся на борту аппаратура навигации и ориентирования с электронным вычислителем обработки информации. Средства связи и передачи данных могут засекречивать передаваемую информацию.

Как и базовая БМП-3 "Рысь" обладает хорошими характеристиками подвижности и маневренности. Максимальная скорость движения по шоссе - 70 км/ч. Имеется возможность вплавь форсировать водные преграды. Запас хода по шоссе - 600 км.

Вооружение: автоматическая пушка 2А72 30-мм, с боекомплектом 600 выстрелов, пулемет ПКТ 7,62 мм с запасом патронов 2000 штук, четыре противотанковые управляемые ракеты. Боевая масса - 19 600 кг.

БРМ-3К "Рысь", как и многим образцам, созданным в 90-е годы, сильно не повезло - они появились тогда, когда у государства просто не было денег, чтобы осуществлять массовые закупки. В тоже время, когда деньги появились, возникла необходимость модернизации, ведь за четверть века появилось много нового более совершенного оборудования.

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