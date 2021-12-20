В NASA назначили капитана и пилота шестого экипажа Crew Dragon на 2023 год

Ими стали астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утвердило американских астронавтов Стивен Боуэна и Вуди Хобурга в состав шестого экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX для отправки на Международную космическую станцию в 2023 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления.

"Астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург будут исполнять обязанности командира и пилота соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся два места на корабле будут отданы представителям международных партнеров управления. Для Боуэна, который стал первым в истории NASA подводником, ставшим астронавтом, этот полет в космос станет уже четвертым. Хобург присоединился к NASA в 2017 году и отправится в космос впервые.

В ноябре на станцию прибыл третий экипаж на корабле Crew Dragon с американскими астронавтами Раджой Чари, Томом Маршберном и Кайлой Бэррон, а также астронавтом Европейского космического агентства Маттиасом Маурером. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Вместе с ними на станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.