Полк новейших ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году под Красноярском

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".

"Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал Каракаев.

По его словам, на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка ракет "Сармат", а также работы по подготовке к летным испытаниям "Сармата".

Каракаев напомнил, что "Сармат" - это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".