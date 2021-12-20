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РИА Новости

Полк новейших ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году под Красноярском

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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".

"Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал Каракаев.

По его словам, на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка ракет "Сармат", а также работы по подготовке к летным испытаниям "Сармата".

Каракаев напомнил, что "Сармат" - это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
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