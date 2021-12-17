Теперь за ловлю НЛО Пентагону будут платить

Поиски и выявление природы неопознанных летающих объектов (НЛО) официально объявлено одной из важных задач Пентагона.

Конгресс США учредил специальную службу в системе Минобороны — Отдел по отслеживанию аномалий и выяснению их природы (ASRO, Anomaly Surveillance and Resolution Office).

Служба займётся целенаправленным расследованием сообщений военных (преимущественно лётчиков) об их встречах с непонятными аппаратами на границе атмосферы и космоса.

Таких сообщений руководство американской разведывательной службы насчитало 144, о чём в июне нынешнего года Конгрессу был предоставлен специальный доклад.

Полгода спустя законодатели всё-таки решили, что неопознанные объекты стоят того, чтобы выделить немалые деньги на их опознание.

Особенно примечательным нынешнее решение Конгресса (принятое 363 голосами против 70) делает то, что законодатели выделяют деньги под задачи, почти стопроцентно построенные на предположениях и догадках — это не скрывают сами инициаторы поправок в NDAA.

В настоящее время у нас нет доказательств, что НВЯ являются частью иностранных разведывательных усилий либо примером продвинутых технологий, используемых потенциальным противником, — признаются авторы инициативы.

После внесения Конгрессом соответствующих поправок в бюджет на 2022 год военные лётчики США официально получат задание отслеживать такие объекты, если они появятся в поле зрения или на радарах. Они делали это и ранее, но в порядке собственной инициативы.