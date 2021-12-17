Книги АО «Рособоронэкспорт» заняли первое место в одной из номинаций премии «Золотая идея»

16 декабря 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" Минобороны России состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ХХI конкурса на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

Решением Организационного комитета премии Рособоронэкспорт в лице авторского коллектива, в который входят пять сотрудников компании, а также представители Центра анализа стратегий и технологий, Института востоковедения РАН и издательства "Пента", награжден первой премией в номинации "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения".

При участии Рособоронэкспорта выпущены пять иллюстрированных книг, посвященных военно-техническому сотрудничеству России с Индонезией, Индией, Венесуэлой, Китаем и Вьетнамом. В книгах с помощью уникальных фотографий, взятых в государственных и частных архивах, воссоздана многолетняя история взаимодействия России с ее традиционными партнерами.

В создании двух книг, по Индии и Венесуэле, в качестве авторов принимали активное участие сотрудники ЦАСТ - Константин Макиенко и Михаил Барабанов.

Коллектив ЦАСТ поздравляет Генерального директора АО "Рособоронэкспорт" А. А. Михеева, руководителя аппарата генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Ю. А. Каптелкина, пресс-службу и других сотрудников компании с заслуженной победой.