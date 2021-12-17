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РИА Новости

Военный эксперт: ракета "Циркон" – это идеальное оружие

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik ход испытаний прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой мишени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Пуск ракеты был произведен из акватории Белого моря по позиции на полигоне Чижа в Архангельской области. Полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба признана успешной, цель поражена. В военном ведомстве указали на то, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.

Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов, заявленная дальность – более тысячи километров. Ими планируется вооружать перспективные и строящиеся корабли и подводные лодки.

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    В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал испытания.

    "Чем ближе принятие на вооружение "Циркона", тем интенсивнее идут испытания. Это говорит о том, что наши инженеры, конструкторы пытаются довести "Циркон" до идеального состояния, тем более, что объявлено: поставка "Цирконов" в ВМФ начнется уже в следующем году. Мы получим уникальное оружие, против которого у наших противников пока нет противоядия. Эту ракету на Западе уже назвали "сумасшедшей" и признали, что из-за скорости ее полета у них нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" – это идеальное оружие. Российский ВМФ получает очень серьезный кулак. Это чрезвычайно важно, если учитывать, что, например, ВМС США и по надводному, и по подводному флоту значительно превосходят нас. Но мы способны "Цирконами" нивелировать превосходство противника", – сказал Виктор Баранец.

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    • В новости упоминаются
    Страны
    Россия
    США
    Продукция
    Адмирал Горшков
    Циркон-С 3М22
    Проекты
    22350
    ГЗЛА
    СФ
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