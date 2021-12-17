Военный эксперт: ракета "Циркон" – это идеальное оружие

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны. В эфире радио Sputnik ход испытаний прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец.

Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой мишени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Пуск ракеты был произведен из акватории Белого моря по позиции на полигоне Чижа в Архангельской области. Полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба признана успешной, цель поражена. В военном ведомстве указали на то, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.

Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов, заявленная дальность – более тысячи километров. Ими планируется вооружать перспективные и строящиеся корабли и подводные лодки.