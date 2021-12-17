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РИА Новости

ФСВТС запустила сайт, где представлен полный каталог российской военной продукции

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Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020"
Военнослужащие во время учений "Славянское братство - 2020".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила в четверг обновленный мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.

"Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.

На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике.

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Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
ИТ
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