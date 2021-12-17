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Интерфакс-АВН

"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" создал первый российский тепловизионный прицел на основе матрицы высокого разрешения, сообщила в четверг госкорпорация (ГК) "Ростех".

"Три новые модификации гражданских прицелов для высокоточной стрельбы выведет на рынок новосибирское предприятие холдинга. Использовать их смогут профессиональные спортсмены и охотники", - сказано в сообщении.

Линейка включает тепловизионные прицелы ПТ7ВР, ПТ8ВР и ПТ9ВР. Сконструированы они на базе микроболометрической матрицы высокого разрешения Новосибирским приборостроительным заводом (НПЗ) "Швабе".

"Между собой устройства различаются размером поля зрения, весом и дальностью распознавания. В числе преимуществ оптики, по оценке разработчиков, высокое качество изображения, понятный процесс управления и компактные размеры", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора НПЗ Антона Клокова, "на предприятии завершены квалификационные испытания и подготовка к серийному производству".

"Первые изделия мы планируем представить потребителям уже в ближайшее время", - отметил Клоков, слова которого приведены в сообщении.

По данным ГК "Ростех", в состав которой входит холдинг "Швабе", "сегодня прицельная оптика НПЗ пользуется спросом в России и за рубежом".

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Страны
Россия
Компании
НПЗ
Ростех
Швабе ОАО
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