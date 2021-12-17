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Российские Ми-8/17 – в лучшей мировой тройке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские многоцелевые военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире.

Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global.

Согласно исследованию, по состоянию на декабрь 2021 года в мире находилось в строю около 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17. Российские машины составили 14% от общемирового парка военных вертолетов. На первом месте расположились американские вертолеты семейства UH-60 Black Hawk (2248 машин, 15%), третье — американский ударный вертолет AH-64 Apache (1219 машин, 6% от общемирового парка).

В топ-10 самых популярных в мире военных вертолетов по версии Flight Global также вошли российские аппараты семейства Ми-24/35 (924 машины, 5%) и два типа машин, разработанных еще в период войны во Вьетнаме — вертолеты UH-1 Huey (4-е место, 989 машин, 5%) и CH-47 Chinook (5-е место; 929 машин, 5%).

В рейтинг наиболее популярных в мире учебно-транспортных вертолетов российские аппараты не вошли.

Как указано в отчете, по состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 19946 военных вертолетов.

Напомним, что Ми-8 - семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира, серийно строятся на предприятиях холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Всего с 1965 года было выпущено более 12 тыс. экземпляров разных модификаций, в разное время они поставлялись в более 100 стран мира, пишет Eadaily.

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