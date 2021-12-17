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ТАСС

ФСВТС представила полный каталог российской оборонной продукции экспортного назначения

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Каталог будет сопровождаться дополнительными материалами, к примеру, аналитическими обзорами и эксклюзивными фото и видео

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России представила полный каталог российской оборонной продукции. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

"Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН [продукция военного назначения], предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.

По ее словам, каталог продукции будет сопровождаться дополнительными материалами. "На ресурсе службы появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике", - проинформировала Решетникова.

Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков оборонной продукции и занимает в настоящее время второе место на глобальном рынке вооружений.

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