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ТАСС

Авиация и артиллерия ЧФ отработали уничтожение корабля противника в Черном море

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Пилот в кабине истребителя Су-30СМ
Пилот в кабине истребителя Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В учениях принимали участие более 200 военнослужащих

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Авиация и артиллерия Черноморского флота (ЧФ) отработали уничтожение корабля условного противника в Черном море в ходе плановых учений, говорится в четверг в сообщении пресс-службы ЧФ.

"По замыслу учений в акватории Черного моря был обнаружен надводный корабль условного противника с группой диверсантов на борту", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в роли корабля противника выступал экипаж сторожевого корабля "Ладный". В учениях принимали участие более 200 военнослужащих, четыре самолета Су-30СМ, два самолета Су-24М и дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) "Бастион".

"Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчеты БПКРК "Бастион", дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению", - уточнили на флоте.

По данным пресс-службы, на первом этапе учений экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали заход на боевой курс с нанесением учебных ракетных и бомбовых ударов по надводной цели. На втором этапе расчеты комплекса "Бастион" взяли корабль противника на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели методом электронных пусков.

14 декабря в Национальном центре управления обороной РФ сообщали, что в Черное море зашел французский фрегат "Овернь". Силы ЧФ контролируют его действия.

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