Израиль нанес удар по южным районам Сирии, погиб военный - СМИ

Дубай. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийские средства ПВО отразили израильский ракетный удар, нацеленный на южные районы страны, один военный был убит, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Около 00:50 израильский враг совершил воздушный налет несколькими ракетами в направлении оккупированных сирийских Голан и нацелился на несколько позиций на юге", - цитирует SANA сообщение источника.

По его данным, сирийским средствам ПВО удалось "сбить большую часть ракет".

При этом, отметил собеседник агентства, "агрессия привела к гибели солдата и материальному ущербу".