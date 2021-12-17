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Интерфакс-АВН

Израиль нанес удар по южным районам Сирии, погиб военный - СМИ

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Удар ВВС Израиля по сирийской территории
Удар ВВС Израиля по сирийской территории.
Источник изображения: rg.ru

Дубай. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийские средства ПВО отразили израильский ракетный удар, нацеленный на южные районы страны, один военный был убит, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Около 00:50 израильский враг совершил воздушный налет несколькими ракетами в направлении оккупированных сирийских Голан и нацелился на несколько позиций на юге", - цитирует SANA сообщение источника.

По его данным, сирийским средствам ПВО удалось "сбить большую часть ракет".

При этом, отметил собеседник агентства, "агрессия привела к гибели солдата и материальному ущербу".

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Страны
Израиль
Сирия
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