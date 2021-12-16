Поставки Минобороны России боеприпасов для защиты от высокоточного оружия завершены досрочно - "Ростех"

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) досрочно выполнил контракт по поставкам боеприпасов для защиты от высокоточного оружия в интересах Минобороны России, сообщила государственная корпорация "Ростех".

"Изделия способны защитить технику от ракет с оптическим и тепловым наведением", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Аэрозолеобразующие боеприпасы, разработанные в ЦНИИточмаш (входит в состав ГК "Ростех" в качестве организации прямого управления) предназначены, в частности, для защиты реактивных систем залпового огня "Ураган-1М", подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и ПРП-5А, огнеметной системы ТОС-2, других образцов вооружения и военной техники.

"Боеприпасы, в зависимости от номенклатуры, обладают длинной от 290 до 495 мм и массой от 1,8 до 2,8 кг. Изделия впервые были представлены широкой общественности на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"", - сообщает госкорпорация.

По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, все боеприпасы выполнены в калибре 76 мм.