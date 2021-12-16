Войти
Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил с главой разведки Камбоджи расширение ВТС и противодействие "цветным революциям" - СБ РФ

542
0
0
ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник изображения: supercoolpics.com

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и гендиректор генерального департамента разведки и контрразведки министерства обороны Камбоджи Хун Манит провели в Пномпене консультации по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Отдельное внимание уделено проблематике "цветных революций", а также расширению военного и военно-технического сотрудничества двух стран и взаимодействию в области международной информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.

"Обменялись информацией о военно-политической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув важность российско-камбоджийского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах в целях обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Встреча проходила с участием министерств и ведомств двух стран. С российской стороны в состав делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, ФСВТС, Минюста, Росфинмониторинга и аппарата Совета Безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
18.11.2021
Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
19.12.2016
В Марокко Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке
27.03.2012
Индийская компания «Тата» предлагает использовать выпускаемые ею машины как платформы под установку ЗРПК «Панцирь-С1»
18.06.2008
РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16