Патрушев обсудил с главой разведки Камбоджи расширение ВТС и противодействие "цветным революциям" - СБ РФ

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и гендиректор генерального департамента разведки и контрразведки министерства обороны Камбоджи Хун Манит провели в Пномпене консультации по вопросам безопасности, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Отдельное внимание уделено проблематике "цветных революций", а также расширению военного и военно-технического сотрудничества двух стран и взаимодействию в области международной информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.

"Обменялись информацией о военно-политической обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнув важность российско-камбоджийского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах в целях обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Встреча проходила с участием министерств и ведомств двух стран. С российской стороны в состав делегации вошли представители МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, ФСВТС, Минюста, Росфинмониторинга и аппарата Совета Безопасности.