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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" допускает взаимодействие лунных экипажей России и США - Рогозин

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Gateway
Gateway.
Источник изображения: ESA

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" готов вести диалог с NASA по гармонизации технических стандартов в лунных программах, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Кроме того, несмотря на формальный отказ от участия в проекте по созданию окололунной платформы Gateway, мы готовы продолжить диалог с NASA в части гармонизации технических стандартов и взаимной увязки интерфейсов для осуществления возможного взаимодействия экипажей", - сказал Рогозин в интервью "Интерфаксу".

Ранее Рогозин сообщал, что "Роскосмос" и NASA договорились об интеграции шлюзов корабля "Орёл" и американской станции Gateway.

В марте в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

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Рогозин Дмитрий
Проекты
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