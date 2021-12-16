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Военно-промышленный курьер

В мире лишь несколько спецслужб не желают работать с СВР, ЦРУ среди них нет - Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США на принципах партнерства, американская спецслужба не входит в число тех разведок мира, кто откровенно заявил о нежелании работать с РФ.

На это указал глава ведомства Сергей Нарышкин.

«Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали свое нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности», — сообщил он в опубликованном интервью газете «Аргументы и факты», комментируя свою встречу в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Директора СВР обратил внимание на то, что во время их недавней встречи с Бернсом тот отметил заинтересованность российской стороны «в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства», к которым Нарышкин отнес равноправие, конфиденциальность, соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе.

«Ко всем профессионалам разведслужб, стремящимся сделать нашу планету более безопасной и не ставящим целью своей жизни нанесение ущерба России, я испытываю уважение»,- сказал он.

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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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