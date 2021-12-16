"У подлодки – мало шансов". Военный эксперт рассказал о комплексе "Ответ"

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил в Японском море учебную подводную мишень ракетой новейшего противолодочного комплекса "Ответ". В эфире радио Sputnik капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал пуск ракеты.

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" произвел пуск в Японском море ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по учебной подводной цели, боевая часть ракеты успешно поразила цель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал о принципе действия комплекса "Ответ".

"У нас на флоте есть так называемые ракеты-торпеды – это противолодочные средства, которые, в отличие от торпед, просто сбрасываемых в воду, стартуют, как ракета. В определенный момент от нее отделяется торпеда, которая в районе нахождения цели опускается в воду, начинает поиск этой цели и поражает ее. "Ответ" работает именно по такому принципу. Главное достоинство этого комплекса заключается вот в чем: подводная лодка теоретически может "слышать" торпеду и предпринять маневры для уклонения от встречи с ней, а "Ответ" атакует фактически вертикально вниз – у подлодки остается меньше шансов", – рассказал Дмитрий Литовкин.

По словам военного эксперта, для запуска противолодочных ракет комплекса "Ответ" используются те же универсальные пусковые установки 3С-14, что и для крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", а в перспективе будут использоваться и для "Циркона".

"Получается универсальная противолодочная система, поскольку пусковые установки 3С-14 сегодня стоят практически на всех наших современных кораблях – от малых до фрегатов типа "Адмирал Касатонов". Это очень хорошее решение. Универсальная пусковая установка – это "соты". Получается, время реакции всего 10 секунд – от получения целеуказания до выхода средства поражения из шахты. Командир корабля может выбирать: по берегу полетят "Калибры", если стрелять по кораблям, то полетят "Ониксы", а если необходимо потопить подводные лодки или беспилотный подводный аппарат, то может стартовать "Ответ"", – отметил Дмитрий Литовкин.