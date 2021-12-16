В 2022 году планируется семь пусков ракет "Союз" с британскими спутниками OneWeb - Рогозин

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb 7 февраля 2020 года с космодрома Байконур. Фото: Роскосмос.

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане планируется осуществить ракетами "Союз" по программе OneWeb в 2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На 2022 год предварительно планируется семь пусков с аппаратами OneWeb, из которых шесть - с российских космодромов и один - с космодрома Куру", - сказал Рогозин.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в феврале 2019 года, запуск был осуществлен из Гвианского космического центра (французская Гвиана).

В июле 2021 года британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения. "Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.