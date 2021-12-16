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Интерфакс-АВН

Новый полет в рамках перекрестной программы с NASA запланирован на осень 2022 года - Рогозин

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Космический корабль Space X Crew Dragon
Космический корабль Space X Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - На недавней встрече представителей космических агентств РФ и США обсуждалось повышение эффективности использования МКС и организация перекрестных полетов, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы надеемся, что в результате достигнутых договоренностей первый такой полет состоится уже осенью 2022 года", - сказал Рогозин.

Он отметил, что на встрече с делегацией NASA обсуждались пилотируемые программы, фундаментальные космические исследования, эксплуатация МКС, а также повышение эффективности использования станции.

По его словам, повышение эффективности МКС будет заключаться в проведении на борту станции космических экспериментов в обеспечение отработки технологий освоения дальнего космоса и медико-биологического обеспечения полетов в космос.

"Для нас крайне важно не только продолжать успешное взаимодействие по уже существующим проектам, но и обратить внимание на развитие перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества наших стран в области космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

8 декабря Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Анна Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрёстных полётов и дальнейшее сотрудничество по МКС. По его словам, визит главы NASA Билла Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года.

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрёстных полётах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

17 ноября начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, что ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

В апреле Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

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ЦПК Гагарина
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Рогозин Дмитрий
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