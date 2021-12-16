Роскосмос совместно с S7 и Росатомом определит оптимальный способ реализации проекта "Морской старт" - Рогозин

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В настоящее время определяется оптимальный способ реализации проекта "Морской старт", для РФ необходимо сохранить этот ракетно-космический комплекс, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я считаю необходимым сохранить этот ракетно-космический комплекс. Для этого "Роскосмосом", ЗАО "Группа компаний С7", "Росатомом" и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проводится работа по определению оптимального способа реализации данного проекта", - сказал Рогозин.

18 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации провели оценку технического состояния космодрома "Морской старт", оно оценивается как хорошее.

9 декабря первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизация космодрома "Морской старт" и создание для него береговой инфраструктуры потребует 37-47 млрд рублей.

При этом он отметил, что суда находятся в удовлетворительном техническом состоянии и после ремонта могут быть введены в эксплуатацию. "Стоимость ремонтных работ - порядка 1,2 млрд рублей при сроках в 6-8 месяцев. Плюс наземная инфраструктура", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в данный момент "Роскосмос" проводит анализ возможности применения "Морского старта" для реализации Федеральной космической программы и коммерческих пусков с владельцем комплекса.

При этом он отметил, что ракета-носитель "Союз-5МС" для "Морского старта" сможет вывести на переходную орбиту до 7,8 тонн полезной нагрузки, при этом стоимость пуска составит до $57 млн с разгонным блоком и $44 млн без него. Он также отметил, что линейка ракет-носителей для космодрома "Морской старт" продолжит расширяться.

Ельчанинов сообщил, что в настоящее время для базирования судов "Морского старта" рассматриваются три действующих порта или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. "Возможные порты базирования - это бухта Улисс, бухта Большой Камень, бухта Нерпа или новый порт, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. Сейчас комплекс находится в порту Славянка Приморского края", - сказал он "Интерфаксу".

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа того же года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 гг. "Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.