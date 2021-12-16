Российское правительство в ближайшее время может принять решение о судьбе МКС - Рогозин

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" в ближайшее время ждут решения правительства по вопросу продления работы МКС, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Окончательное решение о продлении работы МКС и продолжении участия России в программе принимается на уровне правительства Российской Федерации. Какое будет принято решение, будем ли мы продлевать эксплуатацию станции после 2024 года, увидим в ближайшее время", - сказал Рогозин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, ключевым фактором при принятии решения станет безопасность экипажа.

Как ранее сообщил глава "Роскосмоса", в госкорпорации ближайшее время ждут от NASA официального предложения о продлении работу МКС до 2028-2030 годов. В "Роскосмосе" также готовят соотвествующие предложения.

14 сентября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс сообщила, что США планирует использовать МКС до 2030 года.

5 июня 2021 года Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

В сентябре о возможном продлении сроков работы МКС заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что необходимость "смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону".

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

4 сентября Рогозин отметил, что России необходимо создавать собственную станцию, поскольку ресурс МКС ограничен. При этом глава "Роскосмоса" отметил, что "больших проблем" эксплуатация МКС создавать не будет, но из-за истощения ресурса "все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции"

23 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что направил доклад о создании новой российской орбитальной станции в правительство.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

В апреле информированный источник сообщил "Интерфаксу", что у России есть планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд.