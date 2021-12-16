МКС способна проработать до 2030 года - Рогозин

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - При должном техническом обеспечении МКС способна проработать до 2030 года, сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На заседании Многостороннего координационного совета программы МКС, состоявшегося в июле этого года, представители всех национальных космических агентств стран-партнеров, в том числе госкорпорация "Роскосмос", подтвердили, что при должном техническом обеспечении станция способна эксплуатироваться на низкой околоземной орбите вплоть до 2030 года", - сказал Рогозин в интервью "Интерфаксу".

"Партнерами практически завершена работа по оценке технической возможности продления срока эксплуатации элементов станции до этого срока", - добавил он.

14 сентября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс сообщила, что США планирует использовать МКС до 2030 года.

5 июня 2021 года Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года. Рогозин тогда отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

В сентябре о возможном продлении сроков работы МКС заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что необходимость "смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону".

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

4 сентября Рогозин отметил, что России необходимо создавать собственную станцию, поскольку ресурс МКС ограничен. При этом глава "Роскосмоса" отметил, что "больших проблем" эксплуатация МКС создавать не будет, но из-за истощения ресурса "все больше и больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции".

23 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что направил доклад о создании новой российской орбитальной станции в правительство.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

В апреле информированный источник сообщил "Интерфаксу", что у России есть планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд.