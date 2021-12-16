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Интерфакс-АВН

Российский корабль выполнил в Японском море пуск новой ракеты для борьбы с подлодками

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Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Успешно поражена учебная подводная цель

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Маршал Шапошников" выполнил в Японском море пуск ракеты нового противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", - говорится в сообщении.

По словам военных, корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок.

"Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", - говорится в сообщении.

В среду Минобороны РФ распространило видео выполнения фрегатом "Маршал Шапошников" ракетной стрельбы в Японском море.

14 декабря пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ сообщила, что "Маршал Шапошников" вышел на учения с отработкой ракетных стрельб в полигоне в заливе Петра Великого.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что этот фрегат выполнил из акватории Японского моря учебный пуск крылатой ракеты "Калибр", которая поразила береговую цель на расстоянии более 1 тыс. км.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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