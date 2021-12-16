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Интерфакс-АВН

США надеются продолжить реализацию сделки с ОАЭ по новым истребителям - Блинкен

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Источник изображения: Фото: Gianluca Vannicelli / globallookpress.com

Гонконг. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Соединенные Штаты надеются продолжить работу по реализации договоренностей о поставках Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) истребителей F-35 и беспилотных летательных аппаратов.

"Мы по-прежнему готовы двигаться вперед, если ОАЭ будут стремиться к получению того и другого", - сказал он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре в рамках визита в Малайзию.

Дипломат вместе с тем сказал, что Вашингтон должен быть убежден в том, что он в первую очередь гарантирует "качественное военное превосходство" Израиля, а также должен "провести тщательный анализ любых технологий, которые продаются или передаются другим партнерам в регионе, включая ОАЭ".

Ранее сообщалось, что ОАЭ и США договорились о закупке Эмиратами 50 самолетов F-35 и 18 боевых беспилотников на сумму $23 млрд.

Однако накануне ОАЭ заявили о возможности выхода из сделки, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

По словам собеседников газеты, представители ОАЭ сообщили американской стороне о намерении выйти из соглашения, поскольку считают выдвинутые Вашингтоном требования обеспечения безопасности и защиты высокотехнологичного вооружения от шпионажа со стороны Китая слишком обременительными.

"Официальные представители США признали получение послания из ОАЭ и обеспокоенность этой страны. В то же время в США растет беспокойство по поводу влияния Китая на ОАЭ, и выдвинутые условия призваны защитить истребитель пятого поколения и передовые дроны от шпионажа со стороны Китая", - пишет The Wall Street Journal.

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Страны
Израиль
Китай
Малайзия
ОАЭ
США
Продукция
F-35
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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