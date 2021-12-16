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Интерфакс-АВН

Зонд Parker стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца - NASA

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Автоматическая станция Parker Solar Probe
Автоматическая станция Parker Solar Probe.
Источник изображения: © Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Вашингтон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Автоматическая межпланетная станция для исследования Солнца Parker стала первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях солнечной атмосферы, сообщило в среду NASA.

"Впервые в истории космический аппарат прикоснулся к Солнцу. Зонд NASA Parker Solar пролетел через верхние слои атмосферы солнца - её корону, собрал данные о частицах солнечной энергии и его магнитных полях", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в будущем зонд продолжит совершать пролёты через корону Солнца для сбора большего количества данных.

"Первый пролёт через корону, продлившийся всего несколько часов, это только один из множества запланированных в рамках миссии. Parker продолжит вращаться вокруг Солнца, достигая максимального приближения около 3,83 млн миль над его поверхностью", - сообщили в NASA.

По данным космического управления, следующий пролёт ожидается в январе 2022 года.

Зонд был запущен в августе 2018 года с помощью ракеты Delta-IV с мыса Канаверал в штате Флорида.

Среди главных задач зонда: исследование причин нагревания солнечной короны и ускорения солнечных ветров.

Данные, полученные в ходе миссии, по мнению NASA, помогут метеорологам более точно предсказывать важные изменения в космической погоде, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Собранные образцы дадут учёным возможность изучить, как Солнце влияет на объекты всей Солнечной системы.

Космический аппарат весом 635 килограмм при размерах 3x1 метра оснащён различным оборудованием для изучения магнитных полей, плазмы и частиц солнечной энергии, а также камерами для съёмки короны и солнечных ветров. Чтобы не сгореть при приближении к Солнцу, Parker защищён тепловым щитом толщиной 11 см из углепластика, способного выдерживать температуры около 1370 градусов Цельсия.

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Страны
США
Продукция
Delta IV
Компании
NASA
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