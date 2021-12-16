РФ и ЦАР - положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел рабочую встречу в Москве с центральноафриканской делегацией, возглавляемой председателем национальной ассамблеи Центральноафриканской республики Симплисом Матьё Саранджи.

«В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», - сообщила пресс-служба Минобороны России.

Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает Минобороны РФ в реформировании сектора безопасности Центральноафриканской республики, отмечается в сообщении.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила важность российско-центральноафриканского партнерства при обеспечении стабильности и безопасности в центральноафриканском регионе.