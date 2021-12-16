Шансы на диалог с Западом, в том числе в формате СРН есть, если приоритетом будут интересы общеевропейской безопасности - Грушко

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Есть шансы на предметный диалог с Западом, в том числе на площадке Совета Россия-НАТО (СРН), если во главу угла будут поставлены интересы европейской безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все здравомыслящие понимают, что ситуация в сфере европейской безопасности подошла к такой опасной черте, когда необходим принципиальный разговор обо всех факторах, на неё влияющих, включая политику открытых дверей НАТО. Если во главу угла будут поставлены фундаментальные интересы общеевропейской безопасности, то тогда шансы на предметный диалог, в том числе и на площадке СРН, есть", - сказал он во вторник "Интерфаксу", комментируя инициативу Берлина провести консультации на площадке СРН не только из-за Украины, но и по вопросам европейской безопасности.

В то же время, говоря о перспективах проведения СРН, Грушко отметил: "В настоящее время формат наших отношений с НАТО приведён в полное соответствие с их содержанием в результате действий самой НАТО". "По части улучшения существа отношений, будь то возобновление контактов по военной линии или конкретный отклик на наши предложения по деэскалации, никаких предложений и даже сигналов мы не получали", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее Берлин выступил за созыв совета РФ-НАТО для обсуждения разных вопросов, в том числе безопасности в Европе.

Как заявил накануне официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, новая руководительница министерства Анналена Бербок в ходе прошедших ранее встреч в Брюсселе говорила, что предложение созвать совет действует, встреча нужна для обсуждения "ситуации на Украине". "Она сказала, что это был бы подходящий форум, чтобы возобновить разговор не только о ситуации в Украине, но и о том, как может быть обеспечена безопасность в Европе", - сказал Бургер.

Новое правительство ФРГ, как и предыдущее, поддерживает инициативу проведения совета Россия-НАТО.

Во вторник также состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по инициативе германской стороны.

Как сообщил МИД РФ, Лавров в разговоре с новой главой МИД ФРГ заявил о необходимости предоставления России юридически обязывающих гарантий безопасности, а также о безальтернативности минских соглашений.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов. С российской стороны акцентирован настрой на выстраивание диалога с новым правительством ФРГ, отвечающего задаче развития двустороннего взаимодействия на благо народов России и Германии, и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в общеевропейском и глобальном измерении", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"При обсуждении актуальных тем международной повестки с российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России", - отмечается в сообщении.