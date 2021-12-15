Путин в разговоре с Макроном отметил, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе, происходит накачка Украины современным оружием

Президент РФ подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки гарантий, исключающих продвижение НАТО на Восток

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре изложили принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин привел конкретные примеры, свидетельствующие о нарушении Киевом Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Отмечено также, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран. Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.

Президент РФ также подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. "Об этом говорилось и в ходе недавней видеоконференции с президентом США Джозефом Байденом", - напоминают в пресс-службе.

"Российский лидер призвал французских партнеров с пониманием отнестись к высказанным озабоченностям и принять участие в их обсуждении", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых в обеих странах усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.