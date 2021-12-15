Артиллеристы Уссурийского соединения ВДВ отработали навыки огневого поражения целей на УТК "Артерра-ВТ-3D"

Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".

ЦАМТО, 14 декабря. Артиллеристы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения отработали навыки действий артиллерийских расчетов на командно-наблюдательных пунктах и огневых позициях, а также ведение корректировки огня из 122-мм гаубиц Д-30 на тренажере.

В ходе проведения занятий в специализированном классе использовался новейший тренажер для обучения специалистов артиллерии стрельбе и управлению огнем "Артерра-ВТ-3D".

Компьютерный артиллерийский полигон "Артерра" позволяет проводить виртуальные занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела различными видами боеприпасов в режиме реального времени.

Полигон позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, в любую погоду, а также воссоздавать любую местность, используя данные электронных топографических карт.

Виртуальный полигон позволяет проводить обучение по артиллерийским специальностям без выезда на полевые полигоны, тем самым позволяя значительно экономить моторесурс боевой техники и ГСМ, и при этом не снижать качество подготовки специалистов. "Артерра" представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, включающих автоматизированные рабочие места руководителя занятия и обучаемых.

Комплекс позволяет выполнять учебные огневые задачи любой сложности в режиме реального времени, одновременно артиллерийскими ствольными, минометными и реактивными батареями, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.