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Интерфакс-АВН

Казахстан и Россия будут искать другого партнера для модернизации "Гагаринского старта", если ОАЭ не поторопятся - казахстанский министр

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Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Нур-Султан. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан и Россия провели все внутригосударственные процедуры по проекту модернизации "Гагаринского старта", однако в ОАЭ затягивают процесс, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

"Казахстан и Россия провели все внутригосударственные процедуры (по модернизации Гагаринского старта - ИФ-К), сейчас все документы находятся в Эмиратах - в третье стороне, они двигаются, но, если честно, медленно. Мы договорились (Казахстан и Россия - ИФ-К), что еще раз мы выразим обеспокоенность эмиратской стороне и, если до марта месяца подвижек не будет, мы параллельно начнем искать другие варианты реализации проекта", - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, Казахстан и Россия предпринимают меры, чтобы поторопить ОАЭ в реализации проекта.

"Если они вдруг будут отказываться или затягивать, мы однозначно будем принимать другие решения, у нас они есть в запасе, но мы пока их озвучить не имеем права", - пояснил он.

На вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" о возможных причинах затягивания реализации проекта со стороны ОАЭ он подчеркнул, что договоренности по "Гагаринскому старту" осуществлялись с предыдущим руководством космического агентства.

"Сейчас у них произошла смена и новое руководство вникает в проект, они (пересматривают - ИФ-К) условия, пересчитывают возврат денег в связи с тем, что космическая отрасль становится динамично развивающейся, и они говорят, что нам еще раз нужно посмотреть на расценки на мировом рынке и так далее. Но мы ждать долгое время не можем, нам надо быстрее принимать решение", - подытожил Мусин.

Ранее в ноябре сообщалось, что представители космических агентств России, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана подписали совместное заявление о намерениях по модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур. Документ фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке трехстороннего проекта по модернизации исторической площадки № 1 космодрома Байконур - места, с которого состоялся первый полет человека в космос.

Сообщалось, что стороны планируют привлечь к реализации проекта частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе.

26 октября в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях

Ранее Мусин сообщал, что Казахстан и Россия согласовали проект соглашения по модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре, заминка идет со стороны ОАЭ.

В июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума было подписано соглашение между "Роскосмосом", Российским фондом прямых инвестиций и инвесторами из Объединённых Арабских Эмиратов о реконструкции "Гагаринского старта".

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