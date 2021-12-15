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Интерфакс-АВН

Замминистра обороны РФ Криворучко: беспилотник "Охотник" по ряду параметров превосходит немногочисленные иностранные аналоги

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Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Новосибирск. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Производство новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник" требует полного цикла разработки и испытаний всех комплектующих, его невозможно собрать из доступных на рынке деталей, как многие зарубежные дроны, сообщил журналистам во вторник замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования", - сказал Криворучко в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

"Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий, доступных на рынке, как, скажем, ряд зарубежных аналогов", - добавил он.

По словам замминистра, "Охотник" представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

"В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги", - добавил Криворучко.

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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