Сначала С-500 себе, Индии потом - Борисов

Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500, но поставки начнутся только после удовлетворения потребностей российской армии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«После того, как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей родной армии, Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», - сказал Борисов в эфире телеканала «РБК-ТВ».

Индия - один из основных покупателей российского оружия. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года «на полях» российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В ноябре глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил «Интерфаксу», что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.