В Пентагоне считают, что США ясно объяснили РФ причины своего беспокойства в связи с ситуацией вокруг Украины

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным четко объяснил, что именно является предметом для беспокойства у Вашингтона в ситуации, складывающейся между Россией и Украиной, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Я думаю, что президент был очень, очень ясен с Путиным по поводу того, какие поводы для беспокойства у нас были, и какие последствия будут в результате еще одного вторжения (на Украину - ИФ)", - сказал он на брифинге на вопрос о наличии "концептуальных разногласий" между Вашингтоном и Москвой по поводу Украины.

В то же время он отказался строить предположения, о каких разногласиях может идти речь, и сослался на ранее сделанные администрацией США заявления по поводу разговора Байдена и Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях.

В начале декабря Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".