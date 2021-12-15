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Интерфакс-АВН

США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом

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Американские военные в Польше
Американские военные в Польше.
Источник изображения: © U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" на Украину, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе - ИФ), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженные сил на восточный фланг НАТО.

Ранее в декабре президент США Джо Байден заявлял, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России.

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