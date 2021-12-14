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«Почта России» просит у властей 1,3 млрд на беспилотники между Москвой и Питером

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Почта России
Почта России.
Источник изображения: bmpd

Для организации беспилотных перевозок по маршруту Москва — Санкт-Петербург, которые должны стартовать в 2024 году, «Почта России» хотела бы получить 1,336 миллиарда рублей госсубсидий.

Такая сумма содержится в запросе компании, рассмотренном рабочей группой при правительстве по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК), пишут «Ведомости».

В компании утверждают, что на окупаемость проект может выйти только к 2035 году, а до этого срока стоимость доставки отправлений беспилотными грузовиками будет выше, чем обычным способом. Причинами такой ситуации названа высокая стоимость автомобилей без водителя и невозможность дополнительно сэкономить на оплате труда.

Представитель «Почты России» подтвердил обсуждаемую сумму, но указал, что в компании не считают субсидию помощью себе. Скорее, указал он, она станет формой поддержки производителей и разработчиков беспилотного транспорта.

По планам предприятия, к 2024 году оно закупит 25 беспилотных грузовиков, а к 2035 году их количество вырастет до 66 машин. Предполагается приобретение моделей «КамАЗ», Volvo, EvoCargo и других. В 2024 году их пробег по маршруту БЛК составит 3,6 миллиона километров в год, чтобы к 2035-му вырасти до 12,3 миллиона километров.

Оценки «Почты России» показывают, что перевозки беспилотниками обойдутся дороже, чем обычным транспортом, на 8-18%. К убыточности способа пришли и другие компании, рассчитывающие встроиться в будущий рынок. Так, Globaltruck просит из бюджета 40 миллионов рублей на доработку IT-системы и еще 8,8 миллиона — на закупку беспилотного грузовика. «Деловые линии» говорят о компенсации из расчета 10 рублей на километр и льготах на лизинг техники, а ритейлер X5 Group — о 30 миллионах рублей только в 2024 году. Предложение Ozon касается установления особого тарифа для беспилотников.

В рабочей группе сформировали единый подход к размеру субсидии — 10 процентов от средней по рынку себестоимости перевозки по трассе М11 (Москва — Санкт-Петербург), то есть около 6 рублей за километр. Такое предложение передано в правительство. Собеседник издания в правительстве напомнил, что в текущем варианте проекта субсидии не предусмотрены, но если они станут обязательным условиям запуска проекта, то кабмин рассмотрит вопрос.

Ранее стало известно, что «Почта России» намерена использовать тяжелые беспилотники для доставки грузов в отдаленные районы страны. Размер машин таков, объяснял в августе первый вице-премьер Андрей Белоусов, что для них придется строить взлетно-посадочные полосы.

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Страны
Россия
Компании
Volvo
КАМАЗ
Проекты
БПЛА
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