Расходы на силовиков - члена ОДКБ - Таджикистана растут

Министерство юстиции Таджикистана опубликовало обобщенные данные по расходам государственного бюджета на силовые структуры.

Об этом сообщает ИА «Азия плюс» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции республики.

Как сообщает портал, обобщенная сумма бюджетных расходов в наступающем году установлена в размере около 2,3 млрд сомони (около $ 205 млн), что составляет более 6,8% расходов бюджета.

Ранее подобная информация не разглашалась.

Между тем, закон Таджикистана «О государственных секретах» не запрещает обнародование обобщенных показателей по расходам Госбюджета, обеспечивающих безопасность республики. Гриф секретности этим законом установлен на «раскрывающие расходы денежных средств на содержание войск по отдельным статьям государственного бюджета».