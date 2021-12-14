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ЦАМТО

МНО Литвы закупает боеприпасы для состоящих на вооружении ВС страны гранатометов "Карл Густав"

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Гранатомёт Carl-Gustaf M4
Гранатомёт Carl-Gustaf M4.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 13 декабря. МНО Литвы сообщило о закупке боеприпасов для состоящих на вооружении ВС страны 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" производства шведской компании Saab.

В рамках реализации мероприятий по повышению обороноспособности и создания запасов вооружений, Агентство по приобретению продукции оборонного назначения (Defence Materiel Agency – DMA) при МНО Литвы в начале декабря присоединилось к долгосрочному рамочному соглашению, подписанному Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) с компанией Saab Dynamics AB по закупке боеприпасов к 84-мм гранатометам "Карл-Густав".

Как заявлено, присоединение к данному соглашению позволит ВС Литвы приобретать боеприпасы различного типа к гранатометам "Карл-Густав" на лучших условиях и по лучшим ценам. Срок действия соглашения – 7 лет.

В целом ВС Литвы планируют приобрести боеприпасы к гранатометам "Карл-Густав" на сумму до 60 млн. евро. Только в текущем году запланированы закупки на 14 млн. евро.

Вооруженные силы Эстонии и Латвии присоединились к соглашению FMV с Saab Dynamics в 2018 году.

Как сообщал ЦАМТО, впервые гранатометы "Карл Густав" были закуплены совместно Эстонией, Латвией и Литвой в 2007 году по результатам проведенного тендера. Страны подписали с производителем отдельные контракты с целью обеспечения поставок в соответствии с требованиями каждого заказчика. Контракты были подписаны 11 июля 2007 года в Риге, 23 августа в Таллине и 27 сентября в Вильнюсе.

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Страны
Латвия
Литва
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
Компании
SAAB
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