В Комсомольском-на-Амуре филиале АО "Компания "Сухой" ведется масштабная работа по эффективной организации рабочих мест

ЦАМТО, 13 декабря. На КнААЗ ведется масштабная работа по эффективной организации рабочих мест. Ее значимая составная часть – автоматизация инвентаризации и учета инструмента и средств технического оснащения (СТО).

На бытовом уровне системой штрихкодирования мы пользуемся давно – стоит только зайти в магазин. Но вот на промышленных предприятиях эта система делает первые шаги. Компания "Сухой" – одна из первых крупных компаний, которая внедряет ее в производство.

Сейчас на КнААЗ используется несколько информационных систем. К сожалению, они не в полной мере автоматизируют процессы приемки, выдачи, контроля за перемещением инструмента. Значительный объем работы выполняется в ручном режиме на бумажных носителях, поэтому неизбежно возникают ошибки.

Перевести систему учета инструмента полностью в электронный вид позволяет система штрихкодирования "Спектр", которая внедряется сейчас на КнААЗ.

Летом 2021 года в составе управления развития производственной системы (УРПС) была создана бригада, которая приступила к маркировке инструмента, сначала в пилотном цехе – цехе изготовления деталей из алюминиевых сплавов №50. Благодаря этому, все движение инструмента – выдачу, списание, возврат – можно увидеть в системе с помощью специальных электронных карточек, терминалов сбора данных.

Уже сейчас видны положительные результаты автоматизации – прозрачность учета, экономия времени, избавление от рутинной бумажной работы, сокращение затрат за счет эффективного планирования использования и закупки инструмента.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".