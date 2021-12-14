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Интерфакс-АВН

Сотрудники силовых структур смогут получить QR-код о вакцинации, будет несколько иное технологическое решение этой задачи - Голикова

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Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие и работники силовых ведомств смогут получить QR-код о вакцинации от коронавируса, в случае принятия законопроекта к нему будет подготовлена уточняющая поправка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы собирались со всеми силовиками, мы с ними отработали возможные варианты решения этого вопроса. Коллеги-силовики считают, что им также на Госуслугах стоит выдавать соответствующие документы, но будет несколько иное технологическое решение этой задачи", - сказала Голикова на заседании фракции "Единая Россия".

Она также отметила, что в случае принятия законопроекта в первом чтении ко второму будет подготовлена уточняющая поправка к статье, касающейся силовиков и характеризующая особенности их работы.

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Россия
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