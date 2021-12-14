Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах значительного увеличения расходов на оборону в 2022 ф.г.

ЦАМТО, 13 декабря. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 ф.г. в объеме свыше 1,1 млрд. евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 млн. евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.

Как сообщает "РИА Новости", сербский лидер 11 декабря посетил крупнейший на юге страны город Ниш, где располагается штаб сухопутных войск. Александр Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами, после чего глава государства сделал заявление.

По словам президента Сербии "ситуация в сфере безопасности усложняется во всем мире, растущая напряженность на востоке Европы, экономико-энергетические конфликты между западным миром и КНР, западным миром и РФ, а также столкновение интересов мировых держав и региональных сил в нашем регионе обязывает нас и далее укреплять сербскую армию", – отмечает агентство.

"Как минимум в год должны будем выделять более 500 млн. евро сверх того, что выделяли до сих пор (согласно ноябрьскому варианту бюджета на 2022 год около 1,12 млрд. евро). Потребности и запросы армии на 700 с лишним миллионов евро больше бюджетных ассигнований в этом или прошлом годах. Фактически, это еще один военный бюджет", – заявил А.Вучич, выступление которого транслировало агентство "Танюг".

"Как вы знаете, мы уже до конца года ожидаем получения из России ПТРК "Корнет", которые значительно усилят наши сухопутные войска, кроме того, ожидаем значительного поступлений вооружений в 2022-2023 гг.

В частности, по его словам, "в 2023 году запланированы поставки значительного количества вертолетов, ожидаем всего 30 машин. Из них 11 будут Н-145 (компания Airbus), четыре Ми-35 и три Ми-17 новых российского производства плюс 11 Ми-35 бывших в эксплуатации, которые покупаем у одной страны-члена ЕС", – заявил А.Вучич, подчеркнув, что это сделает Сербию сильнейшей по этому виду техники в регионе.

При должном обеспечении финансирования перспективных программ закупок, подготовленных Минобороны, огромное усиление поступит в 2024-2025 гг.", – отметил сербский лидер.

"Кроме систем ПВО, ожидаем поставок боевой авиации, бронетранспортеров и артиллерии. Вы видели на полигоне самоходные 155-мм гаубицы "Нора" нашего производства, мы смогли их продать в значительном количестве даже странам ЕС", – цитирует "РИА Новости" А.Вучича.